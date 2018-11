Garuda Indonesia Buka Rute Jakarta-Nias

Maskapai Garuda Indonesia resmi membuka rute penerbangan Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Binaka, Gunung Sitoli, pada Kamis, 15 November 2018. Rute penerbangan baru akan menggunakan armada CRJ Bombardier 1000 Next-Generation berkapasitas 96 orang penumpang.Jadwal penerbangan Jakarta-Nias ini akan ada dalam tiga seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu. Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan rute ini upaya memperkuat konektivitas untuk perkembangan perekonomian dan wisata kepulauan Nias."Hal ini juga sejalan dengan misi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan semangat BUMN hadir untuk negeri serta perwujudan dari slogan Garuda Indonesia sebagai "One Nation, One Family, One Garuda Indonesia," ujar Pikri, di Garuda City Center Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 14 November 2018.Rute ini diharap juga mampu mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan potensi pariwisata nasional, terutama di Nias. Pulau Nias sendiri telah dikenal hingga ke mancanegara dengan ombak terbaik di dunia untuk berselancar dan wisata Lompat Batu yang menjadi daya tarik wisatawan.Penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Binaka Gunung Sitoli (Nias) akan berangkat pada pukul 07.35 waktu setempat dan akan tiba di Binaka Gunung Sitoli (Nias) pada pukul 09.55 waktu setempat."Untuk sementara rute sebaliknya, Binaka Gunung Sitoli-Jakarta akan transit di Padang sebelum melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Tahap pertama ini kami buka tiga hari seminggu, melihat permintaannya nanti akan kami tambah," paparnya.Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengaku senang dengan dibukanya rute baru penerbangan Garuda Indonesia yang langsung ke Nias ini. Selama ini ada dua sektor yang menjadi kendala pembangunan wilayah di Nias, listrik dan akses."Listrik saat ini sudah baik, itu kami lakukan terus menerus. Dengan penerbangan langsung Garuda Indonesia ke Nias Pulang-Pergi ini, tentu kami sangat senang. Selama ini waktu habis dan biaya mahal (untuk ke Nias)," kata Sokhiatulo.(SUR)