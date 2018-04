33 Ribu Jiwa di Karawang Belum Rekam KTP-el

Sebanyak 33 ribu jiwa di Karawang, Jawa Barat belum merekam KTP elektronik (KTP-el). Padahal pada Juni 2018, masyarakat sudah memilih calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.Untuk mengejar ketertinggalan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) menjemput bola untuk merekam KTP-el di tingkat desa dan kelurahan."Dari hasil data KPU yang diserahkan kepada kami. Sebanyak 33 ribu warga masih belum melakukan perekaman KTP-el," kata Kepala Disdukcatpil Karawang, Yudi Yudiawan kepada Media Indonesia.Disebutkan, saat ini pihaknya masih memvalidasi data dari KPU tersebut untuk dicocokkan dengan by name by address. Pihaknya juga menerapkan sistem jemput bola. Di mana petugas secara bergiliran datang ke tingkat desa dan kelurahan."Petugas kecamatan sudah kita instruksikan datang ke tingkat desa dan kelurahan setiap Kamis dan Jumat," kata Yudi.Kaitan kerusakan alat perekaman KTP-el ditingkat kecamatan. Yudi memastikan hal tersebut sudah tidak ada masalah. Sejumlah alat yang sebelumnya mengalami kerusakan telah seluruhnya diperbaiki."Sudah enggak ada masalah. Alat-alat yang rusak sudah kami perbaiki, " katanya.Namun kendala lain Yudi akuinya, terjadi dijaringan data server pemerintah pusat yang mengalami ganguan. Terkadang hal tersebut yang menghambat proses KTP-el di lapangan."Sejauh ini hasil perekaman kita sudah mencapai 91 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk telah melakukan perekaman KTP-el," katanya.Pada pelaksanaan Pilgub Jabar pun, pihaknya akan tetap membuka pelayanan untuk mengantisipasi para pemilih yang saat itu tepat berumur 17 tahun atau para TNI dan Polri yang pensiun."Kalau untuk jumlah kita belum dapat prediksi. Namun kita akan membuka pelayanan pada hari H pelaksanaan Pilgub Jabar," pungkasnya.(ALB)