Seribu Kupon Ganti Oli Gratis untuk Buruh di Tangerang

Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tak melulu dengan cara berorasi. Di Tangerang, Banten, hari tersebut diperingati dengan cara servis dan ganti oli gratis untuk seribu kendaraan.Siswo Sujarno, Ketua May Day Kota Tangerang, mengatakan kegiatan itu digelar untuk memberikan pelayanan terhadap pekerja di Tangerang. Bila ingin menikmati layanan itu, Siswo meminta buruh cukup menyediakan KTP dan STNK."Ada kupon untuk seribu kendaraan. Buruh cukup bawa KTP dan STNK kendaraan. Semuanya gratis untuk buruh yang tak mengikuti kegiatan aksi di Jakarta," kata Siswo di acara yang berlangsung di Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Selasa, 1 Mei 2018.Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangerang Suwandi mengatakan kegiatan itu diprioritaskan kepada buruh di Kota Tangerang. Bila masih ada sisa, kupon itu akan dibagikan kepada masyarakat setempat.Selain itu, panitia juga menggelar kegiatan berupa olahraga antarburuh. Menurut Siswo, kegiatan itu tetap menyuarakan protes terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.(Kapolres Metro Tangerang di acara peringatan May Day di Alun Alun Kota Tangerang, Selasa 1 Mei 2018, Medcom.id - Hendrik)Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Harry Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga mengerahkan 975 personel untuk mengamankan kegiatan."Petugas yang dikerahkan dibantu juga dari Polda Metro Jaya. Kesemuanya kami kerahkan di Alun-Alun Ahmad Yani untuk menjaga Tangerang tetap kondusif," pungkas Harry.(RRN)