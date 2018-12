Seorang Pelajar Dikeroyok di Bekasi

: OCN, 14, pelajar SMP di Bekasi, Jawa Barat, dikeroyok empat siswa dari sekolah lain. Peristiwa itu terjadi lantaran mereka saling ejek di sosial media.Kapolsek Medansatria Kompol I Made Suweta mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2018. Peristiwa bermula saat OCN berkirim pesan melalui sosial media dengan pelajar berinisial OF, 15. Keduanya membuat janji untuk adu fisik di sebuah lokasi.Setibanya di lokasi, OF datang bersama tiga temannya. Mereka DR, 14; G, 14; dan M, 14. Sedangkan OCN datang seorang diri."Mereka adu fisik. Lalu korban kewalahan dan berlarian ke semak-semak," ujar Suweta di Bekasi, Rabu, 5 Desember 2018.Korban jatuh. DR dan G lalu melakukan tindakan kekerasan. Kemudian OF dan kawan-kawan meninggalkan lokasi kejadian.Warga yang melintas kemudian melaporkan kejadian tersebut. Sedangkan korban dibawa ke rumah sakit terdekat."Korban mendapatkan penanganan medis karena terluka. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan menangkap keempat pelaku. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Medansatria," kata Suweta.Keempat pelaku dikenakan Pasal 170 ayat 2 tentang Pengeroyokan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. "Para pelaku masih dibawah umur. Kita akan konsultasi jaksa seperti apa proses pengadilannya. Yang jelas kita jalankan proses peradilan anak," tuturnya.(RRN)