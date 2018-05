Ada Layanan Ganti Oli Gratis untuk Buruh di Bekasi

Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, menggelar layanan ganti oli gratis untuk ratusan sepeda motor milik buruh. Kegiatan berlangsung di Lapangan PDK Ciketing, Bantargebang, Bekasi, Selasa, 1 Mei 2018.Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto mempersilakan buruh mendapatkan layanan tersebut. Caranya yaitu mendaftar dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu BPJS Ketenagakerjaan.Polres menyediakan layanan untuk 1.000 sepeda motor milik buruh. Hingga pukul 12.00 WIB, sebanyak 400 sepeda motor sudah mendapat pelayanan ganti oli secara gratis."Kegiatan akan selesai hingga sore ini," kata Kapolres saat meninjau kegiatan tersebut.Ia menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada buruh yang merayakan May Day. Rencananya, akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Sehingga, setiap tahun para buruh bisa lebih fokus merayakan di Kota Bekasi.Pihaknya juga tidak melarang buruh yang ingin melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta dalam peringatan May Day. "Bagi teman buruh ikut demo juga kita bantu pengamanan dan pengawalannya," ucapnya.Sementara itu, Wali Kota Bekasi R Ruddy Gandakusumah menyatakan kegiatan itu sebagai bentuk penghargaan pada buruh. Kegiatan itu pun akan menjadia genda rutin bersama Kapolres.Selain itu, Pemkot dan Polres menggelar kegiatan lain saat May Day. Di antaranya sunat massal di Jatiasih, pembuatan SIM baru di Polres Metro Bekasi Kota, perpanjangan SIM dan SKCK di Medansatria. Ada juga panggung hiburan serta pembagian hadiah di Alun-Alun Kota Bekasi.(RRN)