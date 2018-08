71 Orang Bernama Agus Dapat Pelayanan SIM Gratis di Bandung

Hari pertama program memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 71 orang Agus telah mendaftar ke Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan A gratis.Sebelumnya diberitakan, Satlantas Polrestabes Bandung mengadakan program SIM C dan A gratis dengan syarat bernama Agus dan lahir pada 17 Agustus. Program tersebut berjalan mulai tanggal 15 sampai 31 Agustus.Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Atik Suswanti mengatakan, di hari pertama sebanyak 71 orang bernama Agus telah mendapatkan pelayanan pembuatan serta perpanjangan SIM gratis."Jadi ke-71 Agus itu tidak perlu membayar, mereka mengurus perpanjangan masa berlaku SIM. Hanya satu orang Agus yang membuat SIM," kata Atik di Markas Polrestabes Bandung, Rabu 15 Agustus 2018.Atik mengatakan, ke-70 orang Agus melakukan perpanjangan SIM gratis di tiga gerai pelayanan dan SIM keliling yang ada di Kota Bandung.Sementara itu, Kepala Satlantas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina mengatakan, program pemberian layanan pembuatan dan perpanjangan SIM A dan C gratis itu digelar untuk memperingati HU ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia.Selain untuk memeriahkan, lanjut Agung, juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen mengemudi kendaraan, baik roda empat maupun dua."Program ini berlangsung dari Rabu 15 Agustus sampai 31 Agustus 2018 mendatang. Untuk perpanjangan SIM bisa dilayani di gerai SIM, sedangkan pembuatan dilaksanakan di Makosatantas Polrestabes Bandung," ucap Agung.Caption foto 1 (istimewa): Kanit Regident Satlantas Polrestanes Bandung AKP Atik Suswanti memberikan pelayanan perpanjangan SIM gratis kepada salah seorang warga Bandung bernama Agus di Markas Polrestabes Bandung, Rabu 15 Agustus 2018.Caption foto 2 (istimewa): Sejumlah warga Bandung bernama Agus yang lahir pada tanggal 17 Agustus, mendapatkan pelayanan perpanjangan SIM gratis di salah satu gerai pelayanan SIM di Bandung, Rabu 15 Agustus 2018.(ALB)