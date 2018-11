Pengaruh Besar Ekonomi Digital dalam Hidup Milenial

Masyarakat dituntut untuk memahami potensi dan tantangan menghadapi pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi digital memberikan dampak cukup besar dalam kehidupan sehari-hari.Salah satunya mengenai ekonomi digital, yang dibahas dalam acara Bank Indonesia (BI) Goes to Campus di Sabuga Bandung, Rabu, 28 November 2018.Annisa Marwah, 21, yang menjadi salah satu peserta diskusi, mengaku mendapatakan wawasan baru mengenai ekonomi digital. Sebagai generasi milenial, dia tak memungkiri bahwa ekonomi digital telah menjadi tren saat ini."Jadi kalau dilihat trennya sekarang mungkin 50 persen mendukung orang-orang seperti kita. Makanya premis itu tuh mendukung bahwa buat sekarang ekonomi digital itu bagus banget, dan bisa jadi panduan utama untuk meningkatkan ekonomi secara umum," kata mahasiswi ITB jurusan Rekayasa Pertanian ini.Dalam acara BI Goes to Campus, beberapa narasumber dihadirkan untuk membagikan ilmu mereka kepada mahasiswa. Narasumber tersebut di antaranya CEO DAMN I Love Indonesia Daniel Mananta, dan Co-Founder Adorable Project Fajar Nugraha."Banyak banget wawasan baru yang kita dapet. Salah satunya dari Mas Hari dari BI yang membahas soal masalah data customer. Dia ngenalin kita sama namanya google trend indeks," kata Annisa.Annisa berharap kegiatan yang membahas mengenai perkembangan tekonologi dan ekonomi digital dari industri milik negara bisa terus ada. "Harapannya mudah-mudahan acara yang membahas soal perkembangan ekonomi digital bisa terus ada. Karena sangat berpengaruh sama kehidupan kita," ucap dia.(SUR)