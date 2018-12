Mulai Besok, AirAsia Pindah ke Terminal 2 BSH

Operasional penerbangan AirAsia bakal pindah dari Terminal 3 ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mulai Rabu, 12 Desember 2018, penerbangan perdana Air Asia di Terminal 3 yaitu pukul 03.00 WIB.Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang mengatakan perpindahan operasional itu berkaitan dengan revitalisasi di Terminal 1 dan 2. Proses revitalisasi ditargetkan rampung pada 2021."Setelah revitalisasi, terminal 2 akan sepenuhnya menjadi terminal low cost carrier (LCC) atau penerbangan bertarif murah," kata Febri di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Selasa, 11 Desember 2018.Nantinya, ujar Febri, seluruh penumpang domestik dan internasional AirAsia berada di Terminal 2. Sehingga penumpang jadi lebih nyaman.Fenru mengaku pemindahan itu akan meningkatkan daya tampung penumpang di Terminal 1 dan 2. Kapasitas masing-masing terminal yaitu 9 juta penumpang. Ia optimistis daya tampun penumpang meningkat menjadi 25 juta penumpang setelah revitalisasi."Selain itu, Terminal 2 akan terkoneksi dengan Terminal 3. Sehingga semua sub terminal akan terhubung tanpa ada pemisah," ujar Febri.Febri berharap calon penumpang dapat memerhatikan informasi dalam tiket. Sehingga calon penumpang tak salah terminal.(RRN)