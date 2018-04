Peringati May Day, Buruh di Bandung Pilih Tablig Akbar

Berbagai perhimpunan buruh di Kota Bandung memilih untuk menyelenggarakan tabligh akbar atau doa bersama untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Selasa 1 Mei 2018 besok. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Sport Center Arcamanik, Jalan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Bandung, Hermawan, mengatakan kegiatan doa bersama dilakukan agar kesejahteraan buruh semakin meningkat setiap tahun. Acara pun akan diisi ceramah oleh salah seorang mantan anggota geng motor yang telah hijrah yakni Ustaz Evie Efendi."Kita adakan acara tablig akbar, beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan doa bersama yang dipimpin oleh ustad Evie agar para buruh semakin sejahteta," kata Hermawan di Bandung, Senin 30 April 2018.Ia menyebutkan, ribuan buruh dari berbagai organisasi di Kota Bandung turut berdoa bersama di pusat olahraga tersebut. Ia tak ingin, peringatan May Day hanya diisi dengan aksi unjuk rasa yang setiap tahunnya kerap dilakukan di berbagai daerah termasuk Bandung."Ada dari beberapa temen-temen dari organisasi lain yang akan hadir. Karena untuk di Bandung kita pusatkan di Arcamanik," sambungnya.Selain itu, peringatan May Day pun oleh buruh di Bandung akan dilakukan aksi sosial donor darah dan penanaman pohon yang akan dimulai sejak pagi hari."Nanti juga akan ada deklarasi, pernyataan sikap kita terutama penolakan PP 78 dan menolak outsourching," pungkasnya.(LDS)