Tangsel Raih Tiga Penghargaan Top IT & Telco 2018

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany kembali meraih penghargaan. Kali ini, tiga penghargaan pada bidang teknologi komputerisasi IT Works.Pemkot dan wali kota meraih penghargaan Top IT & Telco 2018 yang diselenggarakan Kamis, 6 Desember 2018, di Golden Ballroom, The Sultan Jakarta.Top IT & Telco diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi, pengusaha, dan pemerintah yang dinilai berhasil sebagai pengguna dalam pemanfaatan IT Telco di sebuah instansi.Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel Ismunandar. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat."Kita dapat tiga penghargaan. Pertama, untuk Pemerintah Kota Tangsel, yakni Top IT Implementation on City Government Sector 2018. Kedua, diraih Pemkot, yakni Top Digital Transformation Readiness 2018. Ketiga, penghargaan untuk Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany sebagai Top Leader on IT Leadership 2018,” ujar Ismunandar, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 7 Desember 2018.Pada 2017, pemkot hanya meraih dua penghargaan. Tahun ini, bertambah menjadi tiga penghargaan. “Kami atas nama Pemkot Tangsel dan Wali Kota Tangsel mengucapkan alhamdulillah atas penghargaan yang diberikan untuk Tangsel,” ujarnya.Penghargaan tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang dengan memunculkan berbagai inovasi baru.Top & IT Telco 2018 atau penghargaan kelima kalinya ini mengusung tema Great IT for Great Business & Government. Dengan membangun solusi IT & Telco yang hebat, maka membangun bisnis dan pemerintahan yang hebat pula, terutama dalam mengadapi era digital yang bersifat disruptif.Ketua Penyelenggara sekaligus Pemimpin Redaksi majalah IT Works Lutfi Handayani mengatakan banyak manfaat yang diperoleh peserta dalam kegiatan ini. Sesi ini berupa pendapat, saran, dan masukan dari dewan juri kepada peserta untuk pengembangan solusi IT & Telco.Sesi Nilai Tambah diberikan kepada peserta pada saat mengikuti wawancara penjurian. Selain itu, peserta dapat belajar dari peserta lainnya karena dapat mengikuti presentasi peserta yang bukan kompetitor bisnis."Banyak peserta yang sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, karena seolah mendapat konsultasi IT gratis," kata Lutfi.Ketua Dewan Juri Top IT & Telco 2018 Laode M Kamaluddin menyampaikan beberapa temuan penting selama proses penilaian berlangsung terkait implementasi TI di perusahaan dan instansi pemerintahan.Selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi IT Telco, sebaiknya manajemen perusahaan dan instansi pemerintahan juga harus membangun IT Culture agar pemanfaatan solusi IT Telco menjadi maksimal."Perhatian terhadap pengembangan IT Culture dinilai belum maksimal. Semahal dan sehebat apa pun fitur aplikasi atau solusi bisnis yang dikembangkan, akan menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya jika IT Culture tidak dibangun dengan lebih serius,” ujar Laode.(ROS)