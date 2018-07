Sebagian Barang Bukti First Travel Dipinjam Pakai

Sejumlah mobil mewah yang menjadi barang bukti kasus First Travel sempat dikabarkan hilang dari area parkiran Kejaksaan Negeri Kota Depok. Kabar ini menjadi viral di media sosial karena barang bukti tersebut dilaporkan berkeliaran di jalanan.Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sufari menyebut sejumlah mobil tersebut tidak hilang. Sifatnya dipinjam pakai oleh pihak rekanan terdakwa kasus First Travel."Jadi perlu saya luruskan, sebanyak lima kendaraan itu dipinjam pakai. Dipinjam pakainya sejak tahap dua, sejak diserahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan," ungkap Sufari Jumat 20 Juli 2018.Dia juga menyebut sebagian barang bukti tidak bisa langsung diambil karena rusak. Setelah diperbaiki oleh si peminjam, baru bisa dibawa pihak kejaksaan.Sejumlah mobil tersebut telah beralih milik dari terdakwa First Travel ke rekanannya. Hal tersebut juga telah dibuktikan saat persidangan."Mereka, terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut sudah beralih atau sudah dibeli oleh yang meminjam ini, sehingga secara hukum sangat berdasar kalau kita meminjam pakaikan," paparnya.Dasar dari pinjam pakai ini telah diatur dalam KUHP. Barang bukti bisa dirampas oleh negara, bisa dikembalikan pada yang berhak, atau bisa dirampas untuk dimusnahkan."Kalau seseorang punya alas hak untuk itu kan bisa dipinjam pakaikan. Saat ini barang itu belum dirampas negara karena belum inkracht. Kita masih upaya hukum," pungkasnya.Hal ini diperkuat fakta persidangan yang menunjukkan kelima barang bukti itu sudah beralih dari terdakwa. Namun, barang bukti yang dipinjam pakau tidak boleh dialih hak atau dibawa kabur.Menurut informasi yang dihimpun, beberapa mobil yang dipinjam pakai di antaranya Hummer, Toyota Fortuner, Volkswagen Caravell.(SUR)