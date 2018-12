Changi Airport Belajar ke Bandara Soekarno-Hatta

Tim pengembangan Bandara Internasional Changi, Singapura, mengunjungi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari sistem Ground Support Services (GSS) yang telah diterapkan di airside (sisi udara) Terminal 3.Sistem tersebut di antaranya meliputi Ground Power Unit (GPU), Pre-Conditioned Air (PCA) dan Blue Water, Portable and Sewage. GSS yang sudah diterapkan di Terminal 3 tersebut rencananya akan diadopsi di Terminal 5 Bandara Changi."Jadi kunjungan mereka itu dalam rangka ingin mengadopsi sistem GSS yang sudah ada di Terminal 3," Senior Manager of Airside Operation and Aircraft Rescue & Fire Fight Indra Gunawan Indra di Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, Senin, 3 Desember 2018.Terminal 3 Bandara Soetta merupakan bandara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan sistem GSS. Pengembang dari Changi Airport akhirnya tertarik untuk melihat langsung.Sistem GSS ini memiliki keunggulan karena dapat mengurangi pergerakan kendaraan di sekitar tempat pesawat parkir ketika bongkar muat. "Kita di Terminal 3 ini sudah langsung dibangun di dalam tanah," kata Indra.Sistem GSS tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi di sisi udara bandara.(SUR)