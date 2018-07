Sabu dalam Bungkus Permen Diungkap di Bekasi

Polsek Medansatria, Kota Bekasi, mengungkap peredaran narkoba jenis sabu modus bungkus permen. Pengungkapan bermula, adanya informasi transaksi narkoba di sekitar Apartemen Mutiara, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 20 Juli 2018 lalu."Kita segera menyelidiki dan bergerak ke sekitar apartemen," kata Kapolsek Medansatria, Komisaris I Made Suweta di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 26 Juli 2018.Suweta menuturkan, jajarannya mencurigai seseorang diduga sebagai pengedar sabu berinisal AM. Mendapati AM, pihaknya segera menggeledah. Benar saja, pihak kepolisian mendapati 24 bungkus sabu yang dikemas dalam bungkus permen."Tersangka mendapatkan barangnya dari seorang bandar di daerah Cilegon, Banten. Kami masih memburu pemasoknya ini," imbuhnya.Dia melanjutkan, AM yang merupakan warga Cilegon segera dibawa ke Polsek Medansatria untuk diperiksa. Tak lama, AM kemudian ditetapkan jadi tersangka pengedar sabu."AM mengaku sudah enam bulan menjual sabu di Kota Bekasi. Pembelinya didominasi warga Bekasi," ungkapnya.Setiap bungkus sabu dalam kemasan permen memiliki berat tak lebih dari setengah gram. AM menjual dengan harga Rp300 ribu per bungkus.AM kini mendekam di sel tahanan Polsek Medansatria. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(LDS)