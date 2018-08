Ridwan Kamil Ditabrak Motor saat Bersepeda

KABUR RAZIA NABRAK WALIKOTA. Barusan pas Bike to Work, saya dan sepeda kesayangan ini ketabrak motor yang melawan arus yang mencoba kabur dari razia, di Jln Surapati. Pas di cek, dosa di Akang pemotor ini mungkin memecahkan rekor MURI : 1. Gak pake plat nomer. 2. Melawan arus lalu lintas kabur dari razia. 3. Gak bawa SIM. 4. Gak bawa STNK dan 5. Nabrak Walikota sambil bentak2. ???? *** Untung gak nambah dosa no 6: pinjem duit walikota utk bayar tilangnya.

