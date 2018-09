Penjambret Mahasiswa UIN Masih di Bawah Umur

Tim Vipers Polsek Ciputat dan Polres Tangerang Selatan menangkap dua penjambre mahasiswi UIN Jakarta pada Senin 3 September 2018. AM, salah satu pelaku yang ditangkap, masih di bawah umur dan bertugas sebagai eksekutor.Ismail Marjuki, 25, dan AM, 17, menajambret seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Hidayatullah Ciputa, Indah Maulida. Mereka diciduk setelah buron selama hampir dua minggu."Eksekutornya adalah anak di bawah umur berinisial AM, rekannya IM adalah joki,” ucap dia, Minggu 16 September 2018.Polisi juga mencokok seorang pemilik kios handphone yang bertugas sebagai penadah. Pelaku mengaku sudah berulang kali melancarkan aksi. Mereka menyasar perempuan.Polisi menyita barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa satu unit telepon seluler merek Oppo dan sepeda motor Mio J bernomor polisi B 6964 ZHB.Kedua jambret dijerat pasal 365 KUHPidana tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara penadah berinisial RS dijerat pasal 480 KUHPidana.(SUR)