Racikan Berbahaya Miras Oplosan di Bogor

SM, 31, dicokok Kepolisian Resor Bogor karena meracik minuman keras (miras) oplosan berlabel impor. Dia pun buka-bukaan soal resep miras oplosannya itu ke polisi."Bahan-bahan yang digunakan pelaku untuk meracik miras oplosan, seperi alkohol metanol 96 persen, satu galon air mineral, air soda, obat suplemen dan minuman perasa," kata Kapolres Bogor AKBP Andy M Dicky kepada Medcom.id, Jumat, 27 April 2018.Kadar alkohol yang digunakan untuk miras oplosan ini diketahui berjumlah 96 persen. Minuman beralkohol tersebut dicampur pelaku SM dengan air mineral dengan harapan bisa mengurangi kadar alkoholnya."Selain itu ditambah pula dengan perasa, sirup, maupun jamu agar rasanya lebih otentik dengan minuman asli," ucap dia.Ia juga menyebut, pelaku mendapat botol bekas miras merek impor dari hotel ataupun tempat hiburan. Dia juga membelinya dari pengepul."Botol itu dibersihkan, miras yang dioplos itu disuling beberapa kali supaya terlihat bersih, dituang, baru ditutup dan disegel pakai cukai palsu," papar Dicky.Dicky juga membeberkan, pelaku saat menjalankan bisnisnya selalu berpindah-pindah tempat tinggal dengan tujuan ingin menghilangkan jejak agar tidak tertangkap."Di Bogor sendiri pelaku sudah beroperasi selama lima bulan dengan memperjual-belikan barang tersebut melalui daring. Dengan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi)," tutupnya.Selain dijerat Pasal 204 ayat (1) KUHP, Pasal 145 junto pasal 91 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 62 UU RI No. 8 tahun 2009 tentang perlindungan konsumen. Pihaknya juga akan menjerat pelaku dengan pasal pemalsuan cukai.Beragama barang bukti diamankan dari kontrakan pelaku di Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 20 April 2018. Di antaranya, satu jeriken bekas kemasan alkohol metanol 96 persen, satu galon air mineral ukuran kecil, dua botol soft drink, satu botol suplemen ginseng Sting cairan berwarna kuning, satu botol You C1000, dan satu botol minuman Jamaica Rum."Selain itu kita amankan 2 buah corong plastik yang telah di modifikasi berbentuk saringan dan corong air, 2 buah semprotan obat nyamuk untuk menyemprot (mengecat) tutup botol dan 1 buah alat pemanas plastik berbentuk hairdryer warna kuning," kata Dicky.(SUR)