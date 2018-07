Kodam Siliwangi Terjunkan 2.000 Personel untuk Asian Games

Sebanyak 2.000 Tentara Nasional Indonesia (TNl) dari Kodam III Siliwangi diterjunkan untuk mengamankan Asian Gemes 2018 di Jawa Barat. Beberapa lokasi venue, baik di Bogor, Bandung, Bekasi, dan Subang menjadi prioritas pengamanan.Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan, TNI akan menjadi bantuan bagi 10.000 personel Polda Jabar."Kita all out untuk pengaman bersama Polri, sebanyak 2.000 anggota TNI disiagakan di titik-titik wilayah penyelenggaraan Asian Games 2018, Agustus nanti," kata Harto saat lakukan kunjungan kerja di Markas Komando Resor Militer 061/Suryakancana Bogor, Jumat, 6 Juli 2018.Tempat pengamanan yang jadi fokus yaitu vanue sepak bola, yang berada di Bandung, Bekasi, dan Bogor. Kemudian, Paralayang di Cisarua, Bogor, serta balap sepeda di Subang.TNI juga akan fokus mengamankan lokasi akomodasi para atlet dan pendamping resmi (official) peserta Asian Games 2018. Pengamanan juga dilakukan di pusat perbelanjaan.Rute perjalanan dari tempat akomodasi hingga venue akan mendapatkan pengawalan maksimal dari TNI dan Polri."Termasuk bagaimana teknik-teknik pengamanan untuk mengantisipasi oknum-oknum yang akan menggangu jalannya Asian Games," tegas dia.Bupati Bogor Nurhayanti menambahkan, Bogor sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga sepak bola di Pakansari, dan paralayang di Puncak optimis siap melaksanakan perhelatan Asian Games 2018 bulan depan."Kesiapan venue yang akan digunakan sudah 90 persen. Sisanya, tinggal utilitas seperti akses jalan, sarana tambahan sekitar venue (petunjuk arah, tempat sampah), dan estetika (keindahan)," kata dia saat ditemui di tempat yang sama.(SUR)