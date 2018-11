Ribuan Mahasiswa Ramaikan BI Goes to Campus di Bandung

Universitas Pasundan (Unpas) menurunkan sebanyak 800 mahasiswa untuk menambah wawasan mengenai ekonomi digital oleh Bank Indonesia (BI) bersama Metro TV dan Medcom.id, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018.Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unpas Deden Ramdan mengapresiasi kegiatan BI Goes to Campus ini. Menurut dia kegiatan tersebut merupakan kolaboriasi sinergi antara kampus, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan media."Tentu ini membuat satu optimisme bagi saya untuk bisa melakukan banyak hal berkaitan dengan Ekonomi Digital. Ini harus menjadi sebuah rutinitas dan kami sangat merespon baik," kata dia di sela-sela acara BI Goes to Campus, yang bertajuk "Ekonomi digital itu kita banget".Deden mengatakan, bangku perkuliahan memberikan menfaat secara teoritis kepada para mahasiswa. Namun, hal itu dinilainya kurang cukup apabila tidak dilengkap dengan ilmu praktik di lapangan."Bahwa hasil survei menunjukkan 20 persen intelektual yang didapatkan dari IPK, tidak cukup sebenarnya bangku perkuliahan dengan kurikulum sehebat apapun. Karena 80 persen keberhasilan seorang calon lulusan itu didapatkan dari soft skill," ucap Deden.Pentingnya mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai ekonomi digital, kata Deden, juga berpengaruh dalam pengelolaan perguruan tinggi. Pihak akademik tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional atau manual soal pendekatan."Artinya tidak bisa kampus ini berkutat kepada kurikulum yang lama, yang menggunakan pendekatan yang konvensional atau manual. Digital adalah sebuah keniscayaan, digital adalah sebuah pertanyaan sejumlah hal yang harus dijawab oleh kami kampus," kata dia.Oleh karenanya, Deden berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut agar terus memberikan wawasan mengenai perkembangan ekonomi digital."Tentunya saya katakan ini to be continue, ini harus terus menerus berlangsung, terus terjadi. Karena ekonomi digital hitungannya bukan hari apalagi bulan atau minggu, tapi minute by minute," ucap Deden.Dalam acara BI Goes to Campus di Sabuga Bandung juga dihadiri ribuan mahasiswa dari kampus Unpas, Unpad, dan ITB.(SUR)