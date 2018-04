Dunia Jurnalistik Diminati Mahasiswa

Ratusan mahasiswa antusias mengikuti pelatihan ekternal penyiaran dan ilmu jurnalistik yang digagas Himasiera (Himpunan Mahasiswa Peminat Ilmu-ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat) Fakultas Ekologi Manusia, Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).Tampak ratusan mahasiswa hadir sebagai peserta dari berbagai fakultas dan kampus lain dalam pelatihan jurnalistik bertema Reporting The Great News Beyond The World ini. Seperti dari Universitas Singa Perbangsa Karawang (Unsika) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dan Kampus IPB, Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas Ekonomi Manajemen dan Fakultas Pertanian.Berlokasi di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kampus IPB, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pembaca berita dan pembawa acara Metro TV Zilvia Iskandar dan Manajer Hubungan masyarakat dan Publikasi Metro TV Henny Puspitasari hadir sebagai pembicara pada acara tersebut.Direktur Himasiera sekaligus ketua panitia Arizmal Rezky menyebut acara ini diselenggarakan untuk membuat ilmu komunikasi di kampus IPB berbeda dengan kampus atau lain.Dia yakin, pembicara dari Metro TV sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia akan memberikan materi yang tidak diberikan di bangku perkuliahan"Sebagai himpunan mahasiswa di kampus IPB. Kami ingin mendapatkan materi ilmu komunikasi yang lebih luas, seperti dunia broadcasting dan ilmu jurnalistik. Banyak materi yang tidak diajarkan di IPB," ujar Rezky, Sabtu, 21 April 2018.(SUR)