Gaji Guru Honorer di Bekasi Capai Rp3,8 Juta/Bulan

Honor untuk guru tidak tetap (GTT) berstrata S1 di Kota Bekasi mencapai Rp3,8 juta sampai Rp3,9 juta per bulan. Hal ini berlaku merata untuk 5.475 GTT.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan seluruh honor GTT dibebankan ke ke Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bekasi. Tiap bulannya, Kota Bekasi menggelontorkan Rp22 miliar untuk honor guru tak tetap.Honor mereka lebih tinggi dibanding tenaga administrasi, petugas kebersihan dan petugas keamanan yang non Pegawai Negeri Sipil (PNS)."Kalau mereka tenaga administrasi Rp3,75 juta dan mereka yang tenaga kebersihan, OB (office boy) dan petugas keamanan itu Rp3,7 juta," kata dia di Bekasi, Senin, 7 April 2018.Pembayaran honor itu dikirimkan langsung ke rekening masing-masing para guru.Sementara itu, guru berstatus PNS memiliki gaji sebesar Rp5,1 juta per bulan. Guru di setiap tingkat pendidikan mendapatkan nominal yang sama."Kemudian ada juga dari pengawas (pendidikan). Mereka diberikan tunjangan Rp6,1 juta. Jadi ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah kota kepada aparaturnya sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik," jelasnya.Guru-guru yang ada di Kota Bekasi diharapkan dapat mensyukuri perihal kesejahteraan mereka yang diberikan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan."Sehingga ke depannya pelayanan kepada anak didik mereka harus betul-betul memberikan pelayanan yang bagus yang pada gilirannya akan terbentuk karakter siswa yang bagus," tutupnya.(SUR)