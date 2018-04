Ridwan Kamil, Tokoh RI di Daftar Pemimpin Terbaik Dunia

Nama Ridwan Kamil masuk dalam daftar 50 nama di dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terbaik (The World's 50 Greatest Leaders) versi majalah Fortune. Fortune merupakan majalah bisnis global Fortune Money Group milik Time Inc.Pria yang akrab disapa Emil itu berada di urutan ke-48. Ia merupakan satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang masuk dalam jajaran tersebut. Emil merupakan Wali Kota Bandung yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat.Sejak memimpin Pemerintah Kota Bandung pada 2013, Emil dinilai berhasil membangun Kota Kembang. Misalnya menghadirkan Bandung Creative Center (BCC) untuk mengontrol situasi lalu lintas dan kegiatan masyarakat di Bandung.Emil mengaku bersyukur dengan buah kerja kerasnya memimpin Pemkot Bandung. Sehingga ia bisa membawa berbagai perubahan di Kota Bandung dan mendapat apresiasi dari dunia. Hal itu pun membuat Emil bersemangat untuk terus melakukan inovasi."Alhamdulillah dapat berita baik sebagai satu satunya orang Indonesia masuk The World’s 50 Greatest Leaders. Jadi salah satu pemimpin terbaik dunia tahun 2018, urutan 48," kata Emil saat berkampanye di Bekasi, Jumat, 20 April 2018.Tugasnya, ungkap Emil, sebagai pemimpin merupakan amanah yang dicintai. Emil pun akan terus melakukan berbagai inovasi untuk memberikan perubahan bagi pelayanan masyarakat."Tapi intinya kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, terus berinovasi ternyata dunia juga mengamati," pungkas Emil.Beberapa nama yang masuk dalam jajaran tersebut di antaranya pasangan suami istri Bill dan Melinda Gates, pendiri Yayasan Gates; Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in; Presiden Prancis, Emmanuel Macron; Oprah Winfrey, CEO OWN; dan Reese Witherspoon, aktris dan produser film Hollywood.(RRN)