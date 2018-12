Siang Ini, Lalu Lintas ke Puncak Bogor Sepi

Lalu lintas di hari terakhir 2018 di Puncak, Bogor, Jawa Barat, tampak lengang. Pantauan Medcom.id, hingga pukul 12.30 WIB, Senin, 31 Desember 2018, jalanan sepi dari antrean kendaraan.Kondisi itu tampak di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor. Tak tampak pemberlakuan sistem satu arah atau one way untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di akwasan tersebut."Antrean kendaraan pagi ini janya sekitar 25 kendaraan," kata Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Polres Bogor Ipda Dany Sutarman.Masih kata dia, pihaknya tidak melakukan sistem satu arah lantaran kondisi lalulintas tidak padat. "Kami melihat situasional. Bila tidak terlalu crowded atau padat tidak akan dilakukan one way dari Jakarta ke arah Puncak," beber dia.Ia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama perjalanan melintas di jalur Puncak. Termasuk mengimbau agar memanfaatkan jalur alternatif lain untuk mengurangi beban volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat."Himbauan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Bogor menuju Cianjur menggunakan jalur alternatif melalui Jonggol Cileungsi dan Cibubur dengan jarak 86 kilometer maupun Tol Bocimi via Sukabumi," tutupnya.(RRN)