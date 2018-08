Pengamanan Stadion Patriot Lebih Maksimal karena Timnas Indonesia

Simulasi pengamanan di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, dioptimalkan karena Tim Nasional sepakbola Indonesia akan bertanding di stadion tersebut.Head of Infrastructure, Safety, dan Security PSSI, Nugroho Setiawan mengatakan, enam skenario pengamanan yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota dalam simulasi sudah sesuai dengan standar FIFA."Karena memang analisanya, kita sudah perhitungkan kenapa di patriot ini kita seriuskan karena Indonesia akan bermain di sini, tentu saja crowd-nya berbeda dengan yang ada di Pakansari (Bogor), sehingga latihannya Pak Kapolres juga serius, bahkan sampai ada bom," kata Nugroho di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2018.Nugroho menjelaskan, penggunaan bom dalam simulasi tidak dilakukan di semua stadion karena mempertimbangkan tim-tim yang bermain. "Kalau di Cikarang (Stadion Wibawanto) tidak sampai ada itu (bom). kalau di sana lebih kepada harassment (pelecehan) atau sifatnya politik, karena ada Palestina, negara-negara teluk," jelas Nugroho.Menurut Nugroho, dilaksanakannya simulasi pengamanan merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi antarlembaga yang terlibat dalam Asian Games 2018. Karena setiap lembaga, baik Polri maupun FIFA memiliki standar pengamanan masing-masing."Kalau ditanya apakah ini sudah sesuai standar kita, yes. Justru ini kalau buat kami di PSSI ini menyamakan persepsi. Nanti setiap pertandingan kita evaluasi sesuai dengan pertandingan," jelas Nugroho yang juga menjabatSefety and Security Football Game di Panitia Pelakasana Asian Games (Inasgoc) .Polres Metro Bekasi Kota melakukan enam skenario pengamanan di Stadion Patriot Candrabaga. Mulai dari aksi saling dorong di loket tiket sampai dengan peledakan bom, pada Sabtu, 4 Agustus 2018.Sejauh ini diketahui bahwa akan ada sembilan tim sepakbola dari sembilan negara yang masuk dalam grup A dan B akan bertanding di Stadion Patriot Candrabaga.Grup A terdiri dari Indonesia, Hongkong, Laos, Palestina dan Taiwan, dan Grup B yakni Thailand, Uzbekistan, Bangladesh dan Qatar.(DEN)