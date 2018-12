Polisi Tangkap Muncikari dengan 25 Anak Buah

Polresta Cirebon menangkap seorang muncikari berinisial ME, 32, warga Kota Cirebon, Jawa Barat. ME menggaet para pelanggannya melalui transaksi online.Kapolresta Cirebon AKBP Roland Ronaldy mengatakan, penangkapan muncikari tersebut berawal adanya informasi transaksi di sebuah hotel di Kota Cirebon."Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan berhasil menangkap seorang PSK berinisial WN (25). WN merupakan anak buah dari ME," kata Roland di Cirebon, Jawa Barat, Kamis, 13 Desember 2018.Roland menjelaskan, pada saat penangkapan tersebut, ME sempat melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran, ME akhirnya bisa ditangkap satu bulan kemudian.Roland kembali mengatakan, ME menjalankan bisnisnya menggunakan aplikasi chating Whatsapp. Para pelanggan akan dikirimi foto-foto anak buah ME melalui WA. Jika ada yang terpilih, ME kemudian menghubungi anak buahnya tersebut."ME ini sudah menjalankan bisnisnya selama empat tahun," ungkap Roland.Dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahui ME ini memiliki 25 anak buah, yang biasa dia tawarkan kepada sejumlah pelanggannya.Dalam kasus ini, polisi juga menangkap dua unit mobil, milik ME dan WN, kemudian sebuah ponsel, sejumlah uang, dan print out percakapan antara pelaku dan pemesan. Pelaku disangkakan pasal 506 dan atau 296 KUHPidana dengan ancaman paling lama satu tahun kurungan penjara.(DEN)