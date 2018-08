Warga Bernama Agus Bisa Bikin SIM Gratis di Bandung

Agustus merupakan bulan paling bersejarah karena Bangsa Indonesia merdeka dari genggaman penjajah pada bulan kedelapan tersebut. Agustus juga menjadi 'keberuntungan' bagi pemilik nama Agus. Di Bandung, Jawa Barat, warga pemilik nama Agus bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) gratis.Pada hari pertama pemberlakuan program tersebut, Rabu, 15 Agustus 2018, pukul 11.15 WIB, antrean tampak di depan loket pemohon SIM di Mapolrestabes Bandung. Tapi belum tampak satupun warga bernama Agus yang terdaftar untuk mendapatkan SIM.Polrestabes Bandung menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 RI yang bertepatan pada Jumat, 17 Agustus 2018. Polrestabes menyiapkan program mendapatkan SIM gratis untuk warga yang bernama Agus.Kepala Unit Regiden Satlantas Polrestabes Bandung AKP Atik Suswanti mengatakan warga bernama Agus harus membuktikan identitas tersebut untuk mengikuti program. Yaitu menunjukkan KTP-el."Warga bernama Agus harus mengantongi KTP-el Bandung. Kami tidak memberlakukan kuota. Silakan bagi warga Kota Bandung yang berminat, tapi ingat, namanya harus Agus," ujar Atik di Polrestabes Bandung, Selasa, 14 Agustus 2018.Program itu juga berlaku bagi warga yang lahir di 17 Agustus. Yang penting, usianya di atas 17 tahun sebagai syarat untuk mendapatkan SIM. Program tersebut berlaku mulai 15 sampai dengan 31 Agustus 2018."Nanti silakan pilih. Mau SIM A (untuk mengendarai mobil) atau SIM C (mengendarai sepeda motor)," lanjut Atik.SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi dari Polri kepada warga untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor. Warga harus memenuhi syarat administrasi, sehat jasmani, dan rohani.Dasar hukum pembuatan SIM yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) b dan Pasal 15 ayat (2) c, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993 Pasal 216.Biaya resmi pembuatan SIM A yaitu Rp120 ribu. Sedangkan biaya resmi untuk penerbitan SIM C yaitu Rp100 ribu.(RRN)