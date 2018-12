Ambulans Dikerahkan ke Lokasi Terdampak Tsunami

Rumah Zakat Action mengirimkan puluhan relawan untuk membantu pencarian korban tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung Selatan. Sejumlah logistik pun telah diberangkatkan ke Banten dan Lampung guna memastikan para pengungsi tidak kekurangan bantuan.Menurut Kepala Rumah Zakat Action, Herlan Wilandariansyah, sejak hari pertama kejadian Tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung Selatan, sebanyak 50 relawan telah diberangkatkan disertai dengan enam tenaga medis. Empat kendaraan ambulan serta lima sepeda motor pun telah diberangkatkan ke daerah terdampak bencana alam itu."Kita juga telah mengirinkan logistik salah satunya makanan siap saji seperti daging super kurban. Di sana juga kita mendirikan dapur umum untuk memastikan para pengungsi tidak kekurangan," ujar Herlan di kantor Rumah Zakat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Selasa 25 Desember 2018.Herlan menuturkan, puluhan relawan yang telah diterjunkan disebar ke beberapa titik di Banten dan Lampung Selatan guna mengevakuasi serta mencari korban dengan lembaga serta tim gabungan."Ini disebar mulai dari pantai Lampung Selatan dan berkoordinasi dengan pemuda lokal. Terus juga di Pantai carita yang merupakan lokasi wisata karena banyak hotel. Terus di Pandeglang kita ada relawan inspirasi yang sudah ditempatkan disana sebelum terjadi bencana," ungkapnya.Ia pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali memberangkatkan relawan ke wilayah terdampak tsunami. Namun saat ini, Rumah Zakat Action masih melakukan pendataan untuk memastikan kebutuhan di wilayah terdampak."Kemungkinan akan kita tambah (relawan), karena banyak yang melaporkan belum mendapat bantuan. Tapi kita juga melakukan asessment secara tepat agar kita tahu kebutuhan di wilayah-wilayah yang terdampak," pungkasnyaSementara itu Rumah Zakat Action menyiapkan 5 pos pendukung, yaitu, kantor Cabang Cilegon Jl. Letjend R Soeprapto No 25 G Cilegon, Kantor Cabang Bandar Lampung Jl. Jend Sudirman No 59 Kota Bandar Lampung, Rumah Zakat Tangerang Ruko Victoria Park Jl. Imam Bonjol Blok A2 No. 19A Tangerang, Kp. Angsana Desa Angsana kec. Angsana, Masjid RS Krakatau Medika Cilegon, posko Sumur Kp.paniis desa Cigarondong Kec Sumur –pandeglang.Sedangkan pos utama Rumah Zakat Action berada di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Tarogong, Desa Tarogong, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.(RRN)