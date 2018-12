Produsen Elektronik Asia Timur mulai Hijrah ke Indonesia

Sejumlah produsen elektronik asal Asia Timur mulai hijrah ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai kedatangan investor itu merupakan keuntungan yang didapat Indonesia dari perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat.Hubungan dagang antara Tiongkok dan AS memanas seiring kebijakan menaikkan biaya impor, dari 10 persen menjadi 25 persen. Kebijakan Presiden Donald Trump dianggap sebagian kalangan semakin tidak popular bagi warga AS dan akan berdampak mereduksi prospek pertumbuhan ekonomi AS yang sudah mulai memanas.Luhut menilai perang dagang itu menguntungkan ekonomi Indonesia. Investor berdatangan. Misalnya, lanjut Luhut, sejumlah produsen baja."Ada juga produsen elektronik seperti LG dan Hyundai," ungkap Luhut saat berkunjung ke Yogyakarta, Kamis, 20 Desember 2018.Kedatangan investor asing tak masalah bagi Indonesia. Asalkan, ujar Luhut, para investor memenuhi syarat.Salah satu syaratnya yaitu teknologi berkualitas. Tujuannya, produk yang dihasilkan berkualitas.Syarat kedua yakni tenaga yang melakukan produksi harus berasal dari Indonesia. Ia menyadari hal itu memerlukan proses ."(Produksi) pertama bisa orang asing. Lalu bisa mereka bikin politeknik. Setelah sekitar empat tahun orang-orang lokal masuk," kata dia.Luhut pun mengatakan, industri dari asing juga harus dari hulu ke hilir. Dengan begitu, lanjutnya, hal tersebut harus bisa memberikan nilai tambah untuk negara."Yang terakhir ini harus ada transfer pengetahuan. Jika ada penawaran dari negara lain harus bisa saling menguntungkan. Istilahnya bisa transfer teknologi," ungkapnya.(RRN)