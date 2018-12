Inflasi di Jateng Diprediksi Meningkat

Laju inflasi di Jawa Tengah hingga akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 3,5 persen. Pada November 2018, inflasi Jateng mencapai 0,24 persen dengan penyumbangnya komoditas bawang merah.Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Hamid Ponco Wibowo mengatakan inflasi akhir tahun akan lebih tinggi bila dibanding November kemarin. Secara kumulatif, Januari-November 2018 laju inflasinya sebesar 2,37 persen atau 3,10 persen year on year."Kami optimistis bahwa inflasi masih dalam range 3,5 persen plus minus satu persen. Jadi, Insya Allah kita bisa maintance sesuai dengan target yang kita tetapkan," kata Hamid di Semarang, Kamis 6 Desember 2018.Hamid menjelaskan, meningkatnya inflasi pada bulan Desember 2018 akibat meningkatnya kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal. Selain itu, angkutan udara juga bakal memyumbang inflasi."Untuk Desember tentu ada inflasi, karena ada liburan hari keagamaan. Tetapi overall, masih dalam target yang ditentukan. Ada kemungkinan inflasinya di atas November ya, karena yang memengaruhi itu tiket angkutan udara," ujarnya.Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan, pada tahun 2019 laju inflasi juga diperkirakan masih sama dengan 2018. Yakni 3,5 persen plus minus satu persen, mengikuti laju inflasi nasional."Inflasi nasional masih menjadi barometer. Itu seiring dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, ekspektasi inflasi, stabilnya nilai tukar Rupiah dan administered prices," ujarnya.Menurutnya, prospek ekonomi Indonesia dan Jateng akan meningkat di tahun depan. Sehingga, diproyeksikan kondisi perekonomian Jateng akan tumbuh lebih tinggi antara 5,3 hingga 5,7 persen di tahun 2019."Percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu salah satunya dipengaruhi konsumsi masyarakat, dan investasi yang tetap kuat di tahun depan," bebernya.(RRN)