Harga Sejumlah Komoditas Pangan Kulon Progo Naik

Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kenaikan menjelang libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Kenaikan harga masih dalam batas wajar."Stok kebutuhan pokok masih mencukupi peningkatan permintaan pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019," kata Kepala Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY, Deden Rokhanawati, di Kulon Progo, Senin, 17 Desember 2018.Komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan beras. Kenaikan harga berkisar Rp200-Rp2.000. Beberapa harga pangan pokok lainnya masih stabil, seperti daging ayam dan daging sapi.Namun, dia menyebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY tetap mewaspadai kenaikan harga tiba-tiba yang bisa terjadi. "Komoditas ini tetap kami waspadai, supaya tidak terjadi lonjakan harga," katanya.Sementara, Kepala Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia DIY Progo Sukesi mengatakan temuan kenaikan harga paling tinggi yakni komoditas bawang merah dan cabai. Kenaikan harga di lapangan mencapai Rp2.000 per kilogram."Meski demikian, kami tetap melakukan pemantauan secara intensif. Kami tetap menjaga supaya harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan tidak ada gejolak seperti tahun lalu yang mengalami kenaikan signifikan pada akhir tahun," katanya.Berikut harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Wates:1. Bawang merah, Rp27.200 per kilogram.2. Bawang putih, Rp22.333 per kilogram.3. Beras premium rata-rata, Rp10.583 per kilogram.4. Beras medium, rata-rata Rp9.616 per kilogram.5. Cabai merah keriting, Rp18.333 per kilogram.6. Cabai rawit, Rp27.200 per kilogram.7. Daging sapi kualitas baik Rp120 ribu per kilogram.8. Daging ayam potong, Rp34.000 per kilogram.9. Daging ayam kampung Rp64.000 per kilogram.10. Gula pasir kemasan pabrik, Rp12.500 per kilogram.11. Gula pasir kemasan nonpabrik, Rp10.500 per kilogram.12. Minyak goreng, rata-rata Rp12.500 per liter.13. Tepung terigu, rata-rata Rp8.000 per kilogram.(SUR)