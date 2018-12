UII Raih Predikat Kampus Swasta Paling Lestari

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mendapat penghargaan kampus swasta paling lestari pada Universitas Indonesia (UI) GreenMetric World University Rankings 2018. Secara umum, peringkat pertama diraih oleh Universitas Indonesia, yang juga sebagai penggagas penghargaan tersebut."Secara nasional, UII menempati urutan ke-8, atau urutan pertama untuk perguruan tinggi swasta (PTS)," kata Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Desember 2018.Fathul mengungkapkan, penghargaan tersebut diberikan di Universitas Indonesia oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Muhammad Dimyati pada 19 Desember 2018.Fathul menerima penghargaan itu bersama Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UII, Eko Siswoyo."Ini adalah penghargaan untuk warga UII. Ke depan, nampaknya kita perlu lebih sensitif dengan isu kelestarian dalam manajemen perguruan tinggi," ungkap Fathul.Pada 2018, UI GreenMetric diikuti oleh 719 perguruan tinggi dari 81 negara. Secara global, UII menempati ranking 106.Urutan pertama diraih oleh Wegeningen University and Research, Belanda, yang dikuti oleh University of Nothingham, Inggris, dan University of California Davis, Amerika Serikat. Pada 2017, UII menempati peringkat 167 dunia.UI GreenMetric berbeda dengan pemeringkatan lain, karena adalah satu-satunya di dunia yang menilai perguruan tinggi dari sisi kelestarian yang dihubungkan dengan beragam aspek."Termasuk di antaranya adalah manajemen energi, limbah, dan air, serta pendidikan yang sensitif dengan kelestarian lingkungan," pungkas Fathul.(DEN)