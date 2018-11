Setelah Diresmikan, Tol Sragen-Ngawi Gratis Selama Seminggu

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sragen-Ngawi sepanjang 51 kilometer pada Rabu, 28 November 2018. Setelah diresmikan, tol akan beroperasi gratis selama tujuh hari."Selama seminggu Sragen-Ngawi masih gratis," kata Direktur Utama PT. Jasamarga Solo-Ngawi David Wijayatno saat peresmian.David mencontohkan, kendaraan yang melalui tol melewati Solo dan keluar di Madiun hanya dikenai tarif pada ruas-ruas tertentu selama seminggu. "Hanya kena tarif Solo- Sragen dan Ngawi-Madiun," imbuhnya.Ia menambahkan, tarif jalan tol ruas Sragen-Ngawi akan mulai diberlakukan mulai 6 Desember 2018. "Dimulai pukul 00.00 WIB," kata David.Tarif, lanjutnya, mengacu pada Keputusan Menteri PUPR mengenai besaran tarif tol segmen Sragen-Ngawi. Besarannya yakni Rp 1.000 per kilometer untuk kendaraan golongan 1.Sedangkan golongan 2 dan 3 dikenai tarif Rp1.500 per kilometer. Kemudian golongan 4 dan 5 dikenai tarif Rp2.000 per kilometer.David juga menegaskan pembayaran tol saat ini sudah memakai sistem elektronik. "Jadi pengguna jalan tol jangan lupa mengisi uang elektroniknya sebelum masuk tol," tutupnya.(ALB)