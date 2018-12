Polisi Bantah Bubarkan Konser Sheila On 7

Polisi membantah telah membubarkan konser Sheila On 7 di kompleks Stadion Mandala Krida pada 22 Desember 2018. Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Yuliyanto mengatakan aparat hanya meminta acara konser selesai tak melebihi pukul 23.00 WIB."Saya sudah ketemu manajemen Sheila On 7. Kita saling memahami peristiwa kemarin jadi pembelajaran semua pihak," kata Yuliyanto di Mapolda DIY pada Kamis, 27 Desember 2018.Konser yang digelar dalam acara Fasmasi Cup 2018 Universitas Gadjah Mada (UGM) ini sempat menjadi perbincangan di kalangan warganet.Dalam sejumlah video yang beredar, sejumlah aparat naik ke panggung saat band Sheila On 7 sedang menyanyikan lagu berjudul Shepia.Yuliyanto kembali mengatakan, pihaknya juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar Sheila On7 di lokasi konser. Ia mengungkapkan ada perbedaan pemahaman antara penonton dengan kejadian di panggung.Sementara Ketua panitia Farmasi Cup 2018 UGM, Hilarius Ardi mengatakan, panitia sudah hendak menyalakan kembang api sebagai penanda konser berakhir saat polisi naik ke panggung. Ardi berujar, maksud polisi naik ke panggung untuk meminta konser bisa selesai tak lebih dari pukul 23.00 WIB."Polisi naik panggung meminta kejelasan apakah ini lagu terakhir. Di sana ada tanya jawab dengan kru. Dijawab (lagu) Sephia ini lagu terakhir. Saya garis bawahi tak ada pembubaran. Hanya ditegur tak boleh lebih jam 11 malam," ungkap Hilarius.Mahasiswa Farmasi UGM angkatan 2016 ini berujar, tak ada keributan meski polisi sempat naik ke atas panggung. Menurut dia, polisi hanya meyakinkan konser bisa selesai tepat waktu."Apabila panitia tak bisa mengingatkan, saya yang mengingatkan. Gak ada keributan di atas panggung. Kru dan polisi meyakinkan. Mereka (Sheila On 7) membawakan 12 lagu dan sudah dibawakan semua," pungkas Hilarius.(DEN)