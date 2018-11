Final Pocari Sweat Futsal Championship 2018 Digelar di Solo

Pocari Sweat kembali menggelar Pocari Sweat Futsal Championship (PSFC). Tahun 2018 ini merupakan kesembilan kalinya Pocari Sweat menghelat liga futsal antar Sekolah Menengah Atas se-Indonesia.Dimulai pada 2010 dengan peserta dari enam kota, kini PSFC diikuti 43 kota. Dari 897 tim, hanya 19 tim yang berlaga dalam grand final di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, 16-18 November 2018.Beberapa peserta yang masuk grand final, yaitu SMA Taman Siswa Medan, SMAN 1 Payakumbuh, SMAN 4 Banjarmasin, SMKN 2 Klaten, SMAN 8 Bekasi dan SMAN 3 Bojonegoro.Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka selaku penyelenggara PSFC, Ricky Suhendar mengatakan, kompetisi futsal secara konsisten digelar untuk mewadahi anak muda yang berbakat di bidang futsal."Misi kita ialah agar muncul bibit-bibit olahragawan baru, seperti tema kita 'Be The Next Athletes'. Dan ini sudah terbukti," kata Ricky di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 18 November 2018.Ricky menyebut, ada sedikitnya lima alumni PSFC yang kini masuk ke dalam timnas futsal Indonesia. Mereka antara lain Ardiyansyah Runtuboy dan Rio Pangestu.Sementara itu, Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Kensuke Takahashi, hari ini turut menyaksikan gelaran PSFC. Menurutnya, kompetisi tersebut laik diamati untuk mencari generasi penerus pemain Timnas."Turnamen futsal antarpelajar seperti ini memang sangat penting untuk perfutsalan Indonesia, di Jepang juga sama," ungkap Ricky.(DEN)