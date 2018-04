80 Ribu Liter BBM untuk Karimunjawa Terkirim

Bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah kepulauan Karimunjawa dikirim dari Semarang, Jawa Tengah, siang ini, Kamis, 26 April 2018. Jumlah BBM yang dikirim sebanyak 80 kiloliter.Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Semarang, Andar Titi menyampaikan, BBM yang dikirm yaitu 8 kiloliter dexlite, 48 kiloliter bio solar, dan 24 kiloliter pertalite."Kami baru bisa kirim karena sebelumnya ada kendal teknis," ujar Andar.Sekretaris Camat Karimunjawa Nor Soleh menyebut kapal pengangkut BBM tiba di Karimunjawa malam ini. Pihaknya berharap BBM bisa langsung dijual pada masyarakat pada Jumat, 27 April 2018."Kalau musim gelombang tinggi pelayaran dari Semarang sampai Karimunjawa sampai 20 jam. Tapi mudah-mudahan kali ini lebih cepat karena kondisi cuaca bagus," kata Nor Soleh.Nor Soleh berharap jumlah BBM yang dikirim bisa bertambah dalam waktu dekat. Sebab, jumlah yang telah dikirim tersebut hanya cukup untuk sepekan.“Sekarang di masyarakat benar-benar tidak ada (BBM). Dengan jumlah segitu paling hanya cukup seminggu,” tandas Nor Soleh.Sejak 10 hari terakhir satu-satunya SPBU di Karimunja tidak lagi menjual BBM. Sebelum langka, harga pertalite di pengecer mencapai Rp15 ribu per liter.(SUR)