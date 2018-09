Dolar Naik, Perajin Tempe Perkecil Ukuran

Naiknya dolar Amerika Serikat (AS) yang mendekati angka Rp15 ribu, sangat berdampak bagi masyarakat kecil. Salah satunya perajin tempe di Desa Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Mereka tampak sedih karena bahan baku untuk membuat tempe juga naik. Terpaksa, mereka mengurangi ukuran tempenya."Harga baku kedelai sekarang naik menjadi Rp7.500 per kilonya. Padahal sebelumnya cuma Rp6.500," kata Malem, 35, salah satu pearajin tempe di Desa Mejasem, Kamis, 6 September 2018.Menurut Malem, kenaikan harga kedelai karena imbas dari nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kenaikan itu sangat berdampak pada usaha yang sudah dijalankannya selama bertahun-tahun. Untuk menyiasati kenaikan itu, dia terpaksa memperkecil ukuran tempenya."Kalau ukurannya kecil jualnya susah. Tapi mau bagaimana lagi. Kalau tidak begitu ya tidak dapat untung," keluhnya.Setiap kali produksi tempe, Malem mengaku menghabiskan kedelai sebanyak 1 kuintal. Hasil produksi dijual dengan cara berkeliling ke kampung dan perumahan. Malem berharap harga kedelai lekas turun supaya tidak membebani usahanya."Semoga harganya cepat turun," doanya.Sementara, salah seorang pemilik agen penjualan kedelai di wilayah Kramat, Kabupaten Tegal, Anton membenarkan kenaikan harga kedelai tersebut. Sebab, kedelai yang dijualnya itu merupakan barang impor dari Amerika Serikat."Harga naik, ikut dolar yang naik karena (kedelai) ini barang impor," terangnya.Kenaikan tersebut, menurut Anton, terjadi sejak tiga bulan terakhir secara bertahap. Dia menyebut, harga standar kedelai yakni dibawah Rp7000 per kilogram. Jika melebihi dari harga tersebut, maka perajin tempe maupun tahu bakal kesulitan memproduksinya."Karena dolar naik ya ikut naik. Kalau dihitung-hitung kenaikannya (kedelai) sudah Rp1.000," ujarnya.Anton juga mengakui kenaikan tersebut berpengaruh besar terhadap para perajin tempe dan tahu yang biasa membeli bahan baku di tokonya. Mereka tidak mengurangi pembelian bahan baku, tapi harus mensiasati agar tetap bisa memperoleh keuntungan."Memang pengaruh sekali ke para perajin. Mereka bilang berat. Terutama yang paling terasa perajin tahu, karena paling banyak bahan baku kedelainya," ucapnya.Seperti diketahui, nikai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Dalam beberapa hari terakhir, harga dolar bahkan sudah menyentuh di kisaran Rp14.800-14.900.Pembuat tahu di Pedukuhan Anggamaya, Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, Brebes, Nur Aisah, kini menurunkan produksi tahu, karena bahan baku kedelai naik.Namun demikian para pengusaha tahu di daerah tersebut tidk berani menaikkan harga, karena dikhawatirkan tahu yang mereka produksi tidak laku di pasaran.“Semenjak kenaikan harga kedelai dan tidak adanya kedelai lokal produksi tahu kami menurun, namun kami tidak berani menaikkan harga ataupun mengurangi ukuran tahu karena takut tidak laku,” ujarnya.(ALB)