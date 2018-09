Dolar Menguat, Produsen Tahu Turun Omzet

Menguatnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah berimbas pada dunia usaha. Produsen tahu di Gunungkidul misalnya, mengalami penurunan omzet hingga harus mengecilkan ukuran produksi tahu.Produsen tahu di Dusun Sumbermulyo, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Sakiyo mengatakan harga kedelai impor sebagai bahan baku tahu terus mengalami kenaikan. Harga kedelai saat ini naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.400 per kilogram. "Kalau harga biasanya Rp6500 per kilogram," katanya di Gunungkidul, Kamis, 6 September 2018.Dalam sehari, kata dia, 17 produsen tahun di Dusun Sumbermulyo bisa menghabiskan 4,5 ton kedelai. Menurut dia, kondisi produsen tahu terus mengalami pasang-surut. Ia menyebutkan, 1,5 tahun lalu, harga kedelai sempat menyentuh angka Rp8.200 per kilogram sebelum akhirnya kembali menjadi Rp6.500 per kilogram.Sakiyo mengaku telah berkoordinasi dengan belasan produsen tahu untuk menaikkan harga. Namun, saat ini Sakiyo memilih mengecilkan ukuran tahu yang diproduksi."Jika biasanya satu papan bisa jadi 25 potong, sekarang jadi 35 potong. Sejak harga kedelai naik, setiap ton ada penurunan omzet Rp1 juta," katanya.Ia mengatakan, sebenarnya kedelai lokal memiliki kualitas lebih baik ketimbang kedelai impor. Namun, kata dia produksi kedelai lokal tak bisa menjawab kebutuhan produsen."Maunya pemerintah bisa bantu stabilkan harga kedelai. Kalau melambung industri kecil susah," ungkapnya.Produsen lain, Agung Gunawan mengatakan tak bisa berbuat banyak dengan kondisi itu. Langkah menaikkan harga akan diambil jika produsen lain telah mencapai kata sepakat.Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Gunungkidul, Raharjo Yuwono, mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong petani memproduksi kedelai. Pemerintah, klaimnya, telah menambah luasan lahan produksi kedelai dari 3 ribu hektare menjadi 5 ribu hektare.Menurut dia, produksi kedelai di Gunungkidul tak bisa dilakukan sepanjang tahun. "Saat kemarau seperti ini hanya ada sekitar 200 hektare yang bisa produksi," ucapnya.Ia mengakui minat petani menanam kedelai sangat rendah. Para petani lebih memilih menanam tanaman yang tidak banyak memakan tenaga, seperti kacang tanah.(ALB)