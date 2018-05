Touring Sepeda Jakarta-Surabaya Kampanyekan Keselamatan saat Mudik

Puluhan peserta touring sepeda mudik lebaran 2018 dari Jakarta menuju Surabaya tiba di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi, 3 Mei 2018. Dalam perjalanannya, para peserta melalui jalur non tol dengan bersepeda.Kedatangan puluhan peserta touring sepeda di kota bengawan disambut oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Wali Kota Solo, FX. Hadi Rudyatmo.Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Pandu Yunianto mengemukakan, touring sepeda mudik lebaran 2018 bertujuan mengkampanyekan keselamatan di jalan raya.“Kami ingin tekankan pada masyarakat bahwa keselamatan itu penting untuk mencapai zero accident di masa mudik lebaran,” ungkap Pandu, Kamis, 3 Mei 2018.Kemenhub mengklaim, tahun 2017 angka kecelakaan dengan korban jiwa pada masa lebaran turun 41 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah kejadian kecelakaan menurun 30 persen. Ia pun optimistis tahun ini angka kecelakaan pada masa lebaran bisa ditekan.Touring sepeda mudik lebaran 2018, lanjutnya, sekaligus ditujukan untuk mengecek kesiapan jalan non tol jelang lebaran. Kemenhub meminta para peserta touring sepeda memerhatikan kondisi jalan yang mereka lalui.“Lakukan pengecekan rute-rute yang dilalui. Jika ada kekurangan seperti lubang di jalan atau kurangnya rambu, segera laporkan pada kami untuk segera diperbaiki,” beber dia.Berdasarkan evaluasi Kemenhub, masih terdapat kekurangan di beberapa ruas jalan arteri non tol, khususnya di wilayah Pantura. Dia mengatakan, saat ini perbaikan tengah dilakukan.“Rekan-rekan dari PU Bina Marga menargetkan semua perbaikan selesai H-10,” pungkas dia.(ALB)