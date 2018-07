Yogyakarta Tuan Rumah Kongres ke-35 Perempuan Internasional

Kongres Perempuan Internasional akan diselenggarakan di Indonesia. Yogyakarta menjadi tuan rumah kongres ke-35 pada 12-19 September 2018.Sekretaris Jenderal Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Titien Pamudjie mengatakan kongres akan dilakukan di Hotel Grand Inna Malioboro dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.Acara tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo. "Ini jadi sebuah kehormatan atas kepercayaan sebagai tuan rumah (kongres) untuk pertama kalinya di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Jumat, 13 Juli 2018.Alasan Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah acara bertajuk The 35th General Assembly International Council of Women (ICW)-CIF karena tak lepas dari sejarah. Kota Gudeg pernah jadi lokasi kongres perempuan pertama di Indonesia.Menurut dia, Yogyakarta juga memiliki beragam potensi, seperti pariwisata, yang bisa dikenalkan ke warga internasional.Bali sempat menjadi pilihan menggelar kongres tersebut lantaran lebih dikenal di kalangan internasional. "Namun kami memilih Yogyakarta. Kami ingin menjual pariwisata Yogyakarta sekaligus menunjukkan bahwa perempuan Yogyakarta memiliki kultur tersendiri," ujarnya.Adapun tema yang akan dibahas dalam kongres nantinya yakni perihal pemberdayaan perempuan. Sejumlah topik dari tema besar itu di antaranya dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan dan perdagangan manusia."Kongres juga akan memilih Presiden ICW bary untuk menggantikan Jung Sook Kim dari Korea Selatan yang menjabat sejak 2015," ungkapnya.Ia mengatakan, kongres akan diikuti setidaknya sekitar 200 delegasi dari 80 negara. Selain itu juga sekitar seribu perwakilan organisasi perempuan Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, serta sejumlah menteri.Ketua Panitia Th 35th General Assembly ICW-CIF, Gatot Subagio mengungkapkan kegiatan tersebut diawali dengan temu Nasional bertajuk "90 Tahun Perjuangan Perempuan Indonesia Menjadi Ibu Bangsa Sejati Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Jaya". Acara ini akan dihadiri sekitar seribu perwakilan organisasi perempuan di Indonesia.Kemudian, pada penutupan acara peserta kongres akan melakukan kunjungan ke Balkondes Borobudur, di Magelang.Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi mengatakanbpemrintah DIY Siap me dukung acara tersebut, baik dari keamanan, kenyamanan, hingga ketertiban selama acara kongres.(SUR)