Kenaikan Harga Daging Ayam Terjadi Jelang Natal

Harga daging ayam dan telur naik hingga Rp2.000 per Kg. Sedangkan harga beras masih stabil dan stok dari Bulog masih mencukupi.Temuan didapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal, Jawa Tengah, saat inspeksi mendadak untuk kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2019. Kegiatan dilakukan di beberapa pasar tradisional yang dicurigai akan mempengaruhi inflasi pada Desember 2018.“Kami melihat untuk kebutuhan pokok ada beberapa kenaikan dan ada komoditas yang stabil harganya. Seperti daging sapi aman, stok cukup dan harga tidak naik,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Joni Marsius, usai Sidak di Pasar Pagi dan Mejasem, Kota Tegal, Jumat, 21 Desember 2018.BI Tegal menilai inflasi Kota Tegal masih stabil di angka 2,6 di periode Januari-November 2018. Angka ini termasuk rendah dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.Inflasi Kota Tegal juga menyumbang Inflasi di Jawa Tengah. Namun demikian target inflasi maksimal 3,5 plus kurang 1 di Jawa Tengah dapat tercapai.“Diharapkan inflasi bulanan di Bulan Desember di Kota Tegal kurang dari 0,4 persen. Sehingga bisa menakan inflasi nasional,” ungkap Joni.Kepala Bulog Sub Drive Pekalongan, Rasiwan, dijamin stok beras selama enam bulan ke depan. Sebab saat ini Bulog memiliki cadangan beras sampai 30 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tegal.“Bulog juga sudah membuka tiga kios di Pasar Pagi Kota Tegal untuk dijadikan outlet yang menyediakan beras premium dengan harga terjangkau Rp9.000 dengan harga gudang Rp8.100,” kata Rasiwan.Tim TPID juga melakukan sidak ke Agen LPG di Jalan Sipelem Kota Tegal. Manager Operasional Agen Baruna, Hindarto, mengaku sudah ada tambahan 550 tabung dari Pertamina untuk persiapan stok menghadapi Nataru. Sehingga stok LPG diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat.Sidak juga dilakukan di sejumlah Pasar Kota Depok, Jawa Barat. Kenaikan harga terjadi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Daging ayam yang tadinya di jual Rp40 ribu per ekor, kini rata-rata menjadi sekira Rp55 ribu per ekor.Kondisi tersebut, mulai dikeluhkan para pedagang maupun konsumen. Seperti yang diutarakan Jamilah, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Kemirimuka, Beji, Kota Depok, kenaikan harga telah terjadi sejak seminggu lalu."Tadinya di bulan November masih Rp 40 ribuan, sekarang naik Rp 15 ribu, jadi Rp 55 ribu. Ya mau gimana lagi, udah dari sananya naik,” ujar Jamilah.Menurut pedagang yang mengaku telah menggeluti usaha berjualan ayam potong selama 23 tahun itu mengaku baru kali ini mengalami kenaikan harga yang cukup drastis."Selama saya jualan di sini baru kali ini yang naiknya seperti ini, biasanya naik seribu dua ribu ini sampai naik belasan ribu,” katanya.Senada dengan Sujini yang juga pedagang ayam mengaku, imbas dari kenaiakan harga ayam potong membuat sejumlah pelanggannya berkurang. Kalau pun ada, mereka memilih mengurangi jatah pembelian."Sekarang pembeli pada kurang-kurangi jatah belinya. Kalau yang biasanya beli 15 kilo sekarang belinya paling 13 kilo-an,” katanyaKondisi ini tentu saja membuat para pedagang merasa bingung untuk menjual kembali ke masyarakat apabila harga yang dibanderol terlalu tinggi.“Namanya pedagang kita kan maunya dapat untung yak, misalnya aja nih kulit ayam dari pabriknya Rp25 ribu terus ke saya dijualnya Rp27 ribu, ya mau enggak mau saya jual Rp30.000. Kadang ada aja yang protes marah-marah tapi mau gimana lagi,” paparnya.Selanjutnya, Adi salah seorang pemilik warung makan mengaku, meski harga daging ayam potong merangkak naik, namun ia tak punya pilihan lain. Sebab, hampir rata-rata pelanggannya gemar mengkonsumsi ayam goreng.“Ayam goreng ini kan paling banyak yang suka, jadi mau enggak mau saya harus ikut menaikan harga, tapi pelan-pelan,” pungkasnya.(RRN)