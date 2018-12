400 Ribu Pelancong Diprediksi ke Sleman saat Akhir Tahun

Liburan panjang akhir tahun 2018 digunakan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggaet wisatawan. Pemkab memprediksi sekitar 400 ribu pelancong mengunjungi Sleman pada masa liburan Natal dan Tahun Baru.Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sudarningsih mengatakan, lokasi wisata favorit para pelancong antara lain kawasan Kaliurang, kawasan Tebing Breksi, dan Candi Prambanan."Destinasi di Kawasan Kaliurang yang banyak didatangi wisatawan meliputi Tlogoputri, Gardu Pandang, Kaliadem, Jembatan Klangon, Bukit Klangon dan Kali Kuning Park," kata Sudarningsih kepada Medcom.id di Yogyakarta, Rabu, 19 Desember 2018.Destinasi wisata sudah mempersiapkan diri menyambut para pelancong. Salah satunya dengan menyelenggarakan event menarik untuk menghibur para wisatawan menghabiskan moment pergantian tahun.Beberapa atraksi di kawasan Kaliurang antara lain Pentas Pergantian Tahun di GOR Kaliurang dengan bintang tamu Bravesboy, OM Wawes, Pendhoza dan Guyon Waton. Selanjutnya di Tlogoputri akan ada pentas orkes Melayu dan Koes Plus-an serta Poco-poco di Wisma Sembada."Semua acara gratis bagi masyarakat umum. Mereka hanya perlu membayar tiket masuk ke lokasi wisata," jelas Sudarningsih.Di Kawasan ini turut digelar kembali Festival of Light pada 15 Desember 2018 hingga 20 Januari 2019. Tema festival tahun ini adalah 'Love in the Air' dan menambil lokasi di Gardu pandang.Sementara di kawasan Tebing Breksi yang meliputi Tebing Breksi, Candi Ijo dan Bukit Teletubbies menawarkan atraksi live music dan pesta kembang api."Pesta kembang api diadakan di Bukit Teletubbies, di Watutapak dan Tebing Breksi," ungkap Sudarningsih.Seluruh atraksi tersebut bisa dinikmati wisatawan bersama keluarga. Dispar sudah berkordinasi dengan Dishub dan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di sekitar destinasi wisata.(DEN)