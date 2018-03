Pembangunan Dimulai, Warga Terdampak NYIA Diminta Menyingkir

Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap kontruksi. General Manager PT AP I Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, meminta warga yang masih berada di area terdampak segera pindah."Area terdampak harus kosong akhir Maret 2018. (Status tanah) secara hukum sudah ada ketetapan di Pengadilan Negeri Wates," kata Agus di Yogyakarta, Kamis, 22 Maret 2018.PT Angkasa Pura melakukan jalur konsinyasi untuk membebaskan lahan warga yang masih menolak. Setidaknya, masih sekitar 30 lahan warga penolak proyek NYIA yang berada dalam tahap konsinyasi.Agus menyatakan pendirian help desk di Kecamatan Temon juga bertujuan untuk mendekati warga penolak proyek Bandara. "Help desk sudah ada, mudah-mudahan bisa sambung rasa ke kami," kata dia.Lebih lanjut, dia menyebut proyek NYIA kini dalam proses dynamic compaction (DC) atau pemadatan tanah di landasan pacu. Proses pemadatan lahan itu juga diperkirakan hampir rampung."Untuk (pembangunan) konstruksi, dalam proses lelang. Akan ada BUMN yang melakukan lelang. Nilainya nantilah," ujarnya.Agus Widodo, salah seorang warga terdampak pembangunan bandara NYIA, mengatakan masih ada 37 rumah, 86 KK, dan 300-an penduduk di area terdampak. Ia menyatakan tetap menolak proyek pembangunan bandara dan sekaligus menolak menjual tanah."Saya tak akan pernah melepas hak tanah. Sesuai pernyataan Presiden Jokowi, sertifikat tanah adalah bukti hak kepemilikan tanah yang aman," ungkapnya.(LDS)