Dua Bacaleg Partai NasDem Disarankan Sasar Anak Muda dan Kaum Ibu

Partai NasDem dapat memanfaatkan situasi setelah memenangkan Pemilihan Gubernur di 11 provinsi pada 2018. Demikian pesan yang disampaikan Pemimpin Redaksi Radar Semarang Arif Riyanto pada dua bakal calon legislatif Partai NasDem Mirandra Vera Yulianti dan Hans Hosman.Rabu, 4 Juli 2018, Miranda dan Hans berkunjung ke Radar Semarang. Dalam kunjungan itu, keduanya mendapat nasihat dan motivasi dari Arif.Mirandra maju sebagai bakal caleg Dapil 5 Jawa Tengah. Miranda harus mampu meraih suara di Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali agar melenggang ke DPR RI.Sedangkan Hans maju menjadi bakal caleg Dapil 6."Solo (Surakarta) keras lho, Mbak Mirandra. Pertarungan akan berat," ujar Arif berpesan pada Miranda.Pesan serupa pun disampaikan Redaktur Pelaksana Radar Semarang, Ida Nor Layla. Menurut Ida, suara PDI Perjuangan tergerus dalam Pilgub 2018."Suara di Solo itu waktu plgub, orang yang memilih Pak Ganjar dan Yasin masih kurang, tapi lebih besar daripada Semarang. Ini sangat disayangkan ya, karena Solo merupakan kandangnya Banteng (julukan untuk PDI Perjuangan). Ada nuansa yang tidak ingin memilih PDI Perjuangan kembali. Saya rasa kalau Pak Sudirman Said kampanyenya lebih panjang, bisa menang," kata Ida mengutarakan pendapatnya.Lantaran itu, ujar Ida, Mirandra dan Hans harus bekerja lebih keras berkampanye di Solo. Ida mengatakan Solo merupakan kota dengan banyak anak muda yang berkreasi."Ibu-ibunya pun berperan. Kalau ibu-ibu bilang A semua anggota keluarga ikut," ujarnya.GM Radar Semarang Iskandar pun mengungkapkan saran senada. Menurut Iskandar, Partai NasDem harus menyasar segmen khusus. Sebab di Jateng, ada sebuah pendapat bahwa suara terbanyak berasal dari kalangan pesantren."Pertarungan di Dapil 6 itu sangat berat ya. Mas Hans berasal dari entertaiment. Saya rasa ada peluang dan potensi," pesan Iskandar.Anak-anak muda, lanjut Iskandar, merupakan kalangan yang mudah disasar. Melalui bekal di entertainment, Hans dapat berkomunikasi dengan komunitas anak muda."Apalagi Anda kan good looking, banyak yang seneng ya, ibu-ibu malah juga masuk itu. Bisa berpeluang di Kota Magelang dan Wonosobo," jelasnya.(RRN)