37 KK Enggan Pindah dari Lokasi Bandara Kulon Progo

Proses pembangunan fisik bandara baru di Kulon Progo, DI Yogyakarta, sudah dimulai. Namun, masih ada 37 kepala keluarga yang menolak pindah dari lokasi lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini.Manajer Proyek Bandara Kulon Progo PT Angkasa Pura 1, Sujiastono mengatakan pihaknya terus berusaha berkomunikasi dan mendekati warga penolak bandara. Dalam waktu dekat AP 1 akan mengirimkan surat ke warga yang enggan pindah."Besok kita kasih surat pemberitahuan ke warga kalau tanah itu sudah dikuasai negara dan diberikan ke Angkasa Pura 1," kata Sujiastono di Kantor Kepatihan Gubernur DIY, Selasa, 3 April 2018.Dalam surat tersebut, Angkasa Pura 1 meminta warga untuk segera mengosongkan lahan dan mengambil uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri Wates. Pihaknya juga sudah memasang spanduk pemberitahuan adanya pembangunan Bandara di sekitar lokasi proyek.Proses pembangunan fisik NYIA akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan pengerjaan landasan pacu (runway), landasan gelinding (taxiway), pelataran pesawat (appron), serta terminal ruang tunggu dan naik turun penumpang. Saat ini pembangunan bandara sedang dalam proses perataan dan pemadatan tanah."Sudah mulai pemadatan pake pasir. Lalu nanti kami timbunan pakai material. lalu pengaspalan, terakhir bangun bangunan,"tutup Suji.Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau agar warga yang masih tetap bertahan di lahan bandara segera pindah. Ia mendukung Angkasa Pura untuk menyelesaikan ini sesuai dengan prosedur hukum."Hak mereka (warga) atas tanah sudah hilang. Sudah diputuskan di pengadilan. Ya selesaikan saja sesuai prosedur," tegas raja Yogyakarta ini.Bandara New Yogyakarta International dibangun di lahan seluas 587 hektare. Bandara ini ditargetkan beroperasi pada April 2019.Pada pembangunan tahap pertama bandara ini akan memiliki terminal seluas 130 ribu meter persegi dengan kapasitas hingga 15 juta penumpang per tahun. Sementara panjang landasan pacu tahap pertama akan dibangun sepanjang 3.200 meter dengan lebar 45 meter.(SUR)