Golkar Jateng Minta JK Tidak Maju di Pilpres 2019

Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah (Jateng) meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Pasal 169 huruf n Undang-Undang U No 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Perindo. Menurut Wakil Ketua Golkar Jateng, Petit Widi Atmoko, gugatan tersebut berpotensi menimbulkan masalah do sistem demokrasi di Tanah Air."Hanya saya menyesalkan kalau ini dikabulkan. Ini akan menjadi dampak politik bagi lembaga-lembaga negara yang lain," kata Petit di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 29 Juli 2018.Partai Perindo menggugat Pasal 169 huruf n Undang-Undang U No 7/2017 ke MK karena menghalanginya mengajukan Jusuf Kalla sebagai Cawapres 2019. Jusuf Kalla turut mengajukan diri sebagai pihak terkait gugatan syarat cawapres itu di MK."Dan mungkin sampai Pak SBY pun mengajukan gugatan. Ini yang menurut saya kalau sudah dua periode harusnya tidak perlu mencalonkan lagi," tegas pria yang merangkap sebagai Ketua Golkar Kota Semarang tersebut.Petit menyatakan Golkar Jawa Tengah mendukung Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, dipilih Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Meski begitu, soal pemilihan cawapres, Partai Golkar sebenarnya menyerahkan penuh pada keputusan Jokowi.Namun dalam konstelasi politik jangka pendek, gugatan tersebut bisa menjadi titik kompromi bagi partai-partai koalisi yang kembali mengusung Jokowi sebagai Calon Presiden. Tiap partai pengusung Jokowi membidik jatah calon Wakil Presiden."Karena hampir semua ketua umum partai mengajukan Wapres, mungkin (JK) ini menjadi titik temu," kata dia.Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Muchamad Yulianto menyebut gugatan bakal menghambat regenerasi politik dan mengubah sistem pengelolaan negara. Gugatan itu, kata dia, lebih mengedepankan individualisme sebagai orang politik untuk bertahan lama."Itu bisa memberi kesempatan bagi mantan-mantan Presiden yang sudah dua periode dan jeda, bisa tampil lagi," ungkap Yulianto.Gugatan itu juga sama saja mengingkari semangat reformasi. Sebab, salah satu semangat refornasi adalah regenarasi politik berjalan dengan sistematis, runtut, dan berkelanjutan.(SUR)