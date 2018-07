Harga Daging Ayam di Jember Capai Rp42 Ribu/Kg

Harga daging ayam di Jember, Jawa Timur, melonjak. Harga daging ayam potong di Jember mencapai Rp42.000 per."Sekarang harganya 42.000 per kilogram untuk harga hari ini mas," kata Deby, salah satu penjual daging ayam di Pasar Tanjung Jember, kepada Medcom.id di Jember, Jumat, 27 Juli 2018.Deby juga mengatakan, kenaikan harga ayam sudah mulai terjadi seminggu terakhir ini. Harga ayam potong yang pada awalnya berkisar antara Rp30 ribu - Rp35 ribu per kilogram."Stok ayam sedang sulit," kata Deby.Biasanya ia mendapat 200 ekor ayam dari pengepul. Kini ia hanya mendapat sekitar 100 ekor per hari. Dirinya juga tidak bisa meminta lebih karena pengepul juga harus membagi rata ke pedagang yang lain."Kita hanya bisa pasrah mas, stoknya memang lagi sulit." Ungkap Deby.Melambungnya harga daging ayam di Jember banyak dikeluhkan pembeli. Banyak yang mengurangi pembelian daging ayam."Sepi banget pembelinya mas. Omzet turun jauh akhir-akhir ini," tutup Deby.(SUR)