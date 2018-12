Polisi Periksa Via Vallen Terkait Kasus Kosmetik Palsu

Artis Dangdut Via Vallen memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. Via diperiksa sebagai saksi terkait kasus kosmetik palsu Derma Skin Care (DSC) Beauty.Setibanya di Polda Jatim, penyanyi berusia 27 tahun itu tampak terburu-buru masuk ke ruangan pemeriksaan di lantai II. Dia hanya melontarkan kalimat singkat ketika disodori pertanyaan oleh awak media."Alhamdulillah, saya ditemani pengacara dan manajer saya. Nanti aja lagi ya," kata Via, sembari masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.Sementara itu, Wadireskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara mengatakan materi pemeriksaan Via Vallen hampir sama dengan Nella Kharisma yang sudah diperiksa sebelumnya, yakni seputar pengetahuan artis tersebut tentang kosmetik yang diiklankan di media sosial."Materinya hampir sama dengan Nella, seputar endorse terhadap produk kosmetik palsu itu," katanya.Hingga saat ini, baru dua artis Nella Kharisma dan Via Vallen yang memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim. Sementara empat artis lainnya berinisial MP, NR, DJB, OR, dan DK, dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan pada bulan Januari 2019."Ada empat artis yang belum. Mereka akan datang pada Januari 2019 untuk memenuhi pemeriksaan," kata Arman.(ALB)