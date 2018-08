TNI AD-US Army Gelar Latihan Gabungan Bersama

Panglima Divif 2 Kostrad Mayjen Marga Taufiq (kiri) dan Adjutant General of Joint Force Major General Logan. Dok: Divif 2 Kostrad

TNI AD-US Army menggelar latihan gabungan. Latihan Bersama (Latma) Garuda Shield-12 2018 digelar di Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatmar), Situbondo, Jawa Timur.Latma Garuda Shield-12 2018 ini digelar selama dua minggu, sejak 30 Juli hingga 10 Agustus 2018 mendatang. Latihan digelar menjadi beberapa bagian.Mulai dari komando latihan gabungan atau command training operation exercise (CTOX), geladi posko atau commandpost exercise (CPX), geladi lapangan atau field training exercise (FTX), penerbang (aviation) dan kesehatan (medical) serta kegiatan bakti sosial.Latihan gabungan ini difokuskan pada berbagai materi latihan. Antara lain, materi operasi perdamaian (PBB), operasi lawan insurjensi, operasi taktis dengan bantuan serangan udara dan evakuasi kesehatan.Panglima Divif 2 Kostrad, Mayjen TNI Marga Taufiq mengatakan Latma Garuda Shield-12 2018 ini merupakan upaya dalam memberikan pemahaman dan keseragaman bagi TNI AD maupun US Army. Terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai pasukan pemulihan keamanan PBB."Hal itu sangat penting, karena pengiriman pasukan di bawah bendera PBB diperlukan untuk memelihara dan menjaga perdamaian dunia, akibat adanya beberapa konflik yang terjadi di beberapa negara," katanya.Pangdivif 2 Kostrad berterima kasih terima kasih kepada Adjutant General of Joint Force Major General Logan yang didampingi Colonel Burke untuk kesempatan latihan bersama."Saya berharap agar pelaksanaan Latihan Bersama Garuda Shield-12 2018 ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib, serta mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditentukan," pungkasnya.TNI AD menggelar latihan gabungan bersama US Army bertajuk Latihan Bersama (Latma) Garuda Shield-12 2018 di Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatmar), Situbondo, Jawa Timur. Dok: Divif 2 Kostrad(SUR)