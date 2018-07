Dua Dosen Universitas Negeri Malang Ditangkap

Dua dosen Universitas Negeri Malang (UM) berinisial AN dan AF ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Rabu, 18 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB. AN dijemput paksa saat menjalani rapat terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri UM. Sedangkan AF ditangkap secara terpisah."Keduanya terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium Fakuktas Matematika dan IPA (MIPA) UM yang merugikan negara senilai Rp14,9 miliar," kata Kepala Kejari Kota Malang, Amran Lakoni, Kamis, 19 Juli 2018.Setelah ditangkap, keduanya kemudian dipindahkan ke Lapas Klas I Malang sekitar pukul 18.30 WIB. Arman mengaku penjemputan paksa ini dilakukan karena keduanya sempat mangkir dari panggilan sebelumnya."Kami mencari tiga orang yakni AN, AF dan ST. Namun masih ketemu AN dan AF, langsung kita bawa ke kantor," tambahnya.Penangkapan yang dilakukan ini berdasarkan hasil putusan Kasasi tahun 2017. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2) (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Amran menjelaskan kasus korupsi ini terkait pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA UM tahun anggaran 2009. Saat itu, UM mendapatkan kucuran dana dari APBN sebesar Rp 40.5 miliar.Namun, kucuran dana tersebut ternyata di mark-up saat pengadaan peralatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung terdapat kerugian negara senilai sekitar Rp 14.9 miliar.Saat itu, AF menjabat sebagai ketua panitia lelang, ST menjabat sebagai sekretaris sedangkan AN menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)."Saat diverifikasi, ada permainan Harga Perkiraan Sementara (HPS). Sekarang alat-alatnya ada di lab. Barang itu menjadi barang bukti dan kita titipkan di sana," pungkasnya.(ALB)