Nella Kharisma Diperiksa soal Kosmetik Ilegal

Nella Kharisma akhirnya memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Selasa, 18 Desember 2018. Nella satu dari enam artis yang terlibat dalam mempromosikan kosmetik palsu."Nella baru bisa hadir hari ini, karena masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan," kata Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Rofiq Ripto Himawan, di Mapolda Jatim, di Surabaya.Nella, lanjut Rofiq, datang ke Polda Jatim sekitar pukul 11.15 WIB. Ia datang bersama suami dan didampingi manajemannya, tanpa membawa pengacara. "Nella akan diperiksa sebagai saksi, hanya akan dimintai keterangan sejauh mana keterlibatan soal kosmetik yang diendorse," katanya.Kata Rofiq, baru dua artis yang telah mengkonfirmasi akan memenuhi panggilan Polda Jatim. Selain Nella, artis dangdut Via Vallen juga akan memenuhi panggilan Polda Jatim. "Via Vallen mengkonfirmasi akan hadir tanggal 20 Desember, atau Kamis pekan ini," ujarnya.Menurut Rofiq, proses penyidikan terhadap artis-artis itu penting untuk mengungkap peredaran kosmetik ilegal. Pasalnya proses produksi dan kontrak dari pihak manajemen apakah sudah dilakukan secara legal formal atau tidak."Beberapa nama artis lainnya belum ada yg konfirmasi hadir. Jadi, sampai saat ini baru dua dari enam artis yang konfirmasi, Nella hari ini dan Via Vallen pada Kamis besok lusa," ujarnya.(ALB)