Tol Malang-Pandaan Mulai Dipadati Kendaraan

Jalan tol Malang-Pandaan (Mapan), Jawa Timur mulai beroperasi secara operasional mulai hari ini, Jumat 21 Desember 2018. Ribuan kendaraan terpantau telah memanfaatkan tol tersebut sejak pukul 07.00 WIB.Menurut data PT Jasa Marga Pandaan Malang, total volume kendaraan yang melintasi tol Mapan hingga pukul 15.00 WIB sebanyak 3.494 kendaraan. Sedangkan volume kendaraan rata-rata yakni sejumlah 436 kendaraan per jam.Kanit Turjawali Polres Malang, Ipda Ahmad Taufik mengatakan puncak volume kendaraan terjadi pada sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Saat itu, bolume kendaraan yang melintas di tol mencapai 500 kendaraan per jam."Sudah ada ribuan lebih yang melintas di tol ini sejak pukul 07.00 WIB," katanya saat ditemui di pintu keluar tol Karanglo, Malang.Taufik mengaku tidak ada kendala serius pada hari pertama pembukaan tol fungsional ini. Kendala yang terjadi hanyalah kendaraan yang menumpuk di pintu keluar tol di perempatan Karanglo, Malang."Kendaraan dari arah tol menumpuk bersama kendaraan dari Jalan Nasional. Sebab jalur menuju ke arah Kota Batu kita tutup sementara karena traffic light sempat tidak sinkron tadi," bebernya.Disisi lain, Taufik menghimbau agar para pengendara yang melintas di tol fungsional ini untuk tetap waspada. Sebab, saat ini sedang musim hujan sehingga pengendara diminta mengurangi kecepatan hingga 40 km/jam."Nyalakan lampu kendaraan saat hujan. Kurangi kecepatan hingga 20 km/jam di jalur Malang Anggun Sejahtera karena disana jalannya ada lumpurnya sekitar 200 meter," pungkasnya.Sebagai informasi, tol Mapan ini bakal beroperasi selama masa libur Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018/2019. Tol ini rencananya akan dibuka secara fungsional selama 12 hari sejak 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019.Pengendara yang hendak menggunakan tol fungsional tersebut pun tidak dipungut biaya. Hanya saja, kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan golongan I, seperti Sedan, Jip, Pick Up, dan Bus.Sedangkan, untuk ruas tol yang akan dioperasionalkan sementara hanya dari Pandaan, Pasuruan menuju Karanglo, Malang. Operasional.tol fungsional ini dibuka mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.(ALB)